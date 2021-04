Consob dà il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana

MILANO, 15 APR - Consob ha dato il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext. L'indiscrezione di stampa trova conferma in ambienti dela Commissione, che ha espresso il proprio parere positivo con una lettera inviata a Euronext. Secondo l'autorità di vigilanza sui mercati la società che già gestisce le borse di Parigi, Amsterdam e altri listini europei non mette a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato italiano. Era questo l'aspetto sul quale spettava alla Consob esprimersi. (ANSA).