Salvini chiede prossima settimana Cdm per dl su riaperture

ROMA, 15 APR - "Se domani c'è la cabina di regia per le settimana prossima si può riunire un Consiglio dei Ministri che faccia un decreto per le riaperture, per tornare alla vita". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a poche ore dall'incontro con il premier Mario Draghi (ANSA).