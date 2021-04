Letta incontra +Europa, sostegno a Draghi e ok su diritti

ROMA, 15 APR - "Ottimo incontro questa mattina con il segretario del Pd Enrico Letta. Abbiamo ribadito il comune convinto sostegno al governo Draghi e con il primario obiettivo dell'uscita del nostro paese dalla fase acuta della pandemia, il sostegno alle categorie colpite e la ripresa economica post covid utilizzando al meglio le opportunità del Next Generation EU". Lo scrivono sulla pagina Facebook di +E, Simona Viola, segretario pro-tempore di Più Europa, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri di +E, e Riccardo Magi, deputato di +Europa. "Abbiamo confermato il comune impegno europeista e il sostegno alla Conferenza sul futuro dell'Europa in vista di un rafforzamento del processo di integrazione. Oltre a una valutazione sulle criticità degli attuali limiti all'accesso alle competizioni elettorali, abbiamo discusso di possibili iniziative parlamentari comuni sui temi della parità di genere, del fine vita e della cannabis terapeutica e della centralità per le democrazie di una ampia riflessione sulla forma che i partiti dovranno darsi. Al segretario Dem abbiamo ribadito l'impegno di Più Europa nella costruzione, insieme ad altre forze, di un progetto politico elettorale liberal-democratico, europeista e riformatore che abbia come punto di riferimento l'Alde, di cui +E fa parte, e che guardi al gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo", concludono Viola, Della Vedova e Magi. (ANSA).