Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile

ROMA, 15 APR - "Non possiamo affidare integralmente la transizione digitale alle logiche di mercato. Occorre che le autorità pubbliche, a tutti i livelli di governo, sappiano guidare l'innovazione e non subirla. Ciò presuppone una scelta di fondo: occorre che la transizione digitale sia intesa come parte di un più ampio passaggio verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile in senso sociale, economico e ambientale". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla XVII Conferenza dei presidenti di Parlamento della IAI. "La sostenibilità - osserva - significa, tra le altre cose, creare posti di lavoro non precari e tutele sociali avanzate anziché competere sui mercati internazionali abbassando i salari e gli standard sociali. Significa utilizzare tutte le potenzialità della ricerca e dell'innovazione scientifica e tecnologica in modo benefico per tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro. Legare in particolare la transizione digitale a quella ecologica consente di esaltare l'apporto delle tecnologie innovative per operare il passaggio da un'economia lineare ad una circolare, realizzando investimenti verdi e creando appunto nuova occupazione di qualità. Dobbiamo puntare, in questo contesto, anche sulla formazione, effettivamente accessibile a tutti i giovani, orientata allo sviluppo di nuove competenze digitali e all'accesso a nuove professioni". "L'obiettivo deve essere quello di ridurre il disallineamento tra le competenze dei lavoratori e quelle richieste dal sistema produttivo. E soprattutto occorre fare in modo che la transizione digitale non crei ulteriori diseguaglianze fra i giovani, ma ci aiuti al contrario a ridurre quelle esistenti", conclude il presidente della Camera. (ANSA).