Zaki: Fico, significativo impegno Parlamento su cittadinanza

ROMA, 14 APR - L'Egitto sappia che su Regeni "lo Stato italiano farà luce fino in fondo. Come non smetterà di chiedere la liberazione di Patrick Zaki. L'impegno del Parlamento sulla cittadinanza italiana a Zaki rappresenta un messaggio chiaro e significativo". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. (ANSA).