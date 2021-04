Patuanelli, scostamento 40 mld per garantire tenuta Paese

ROMA, 14 APR - "Lo scostamento di ulteriori 40 miliardi è fondamentale per lenire le sofferenze di migliaia di piccole e medie imprese con ulteriori interventi a sostegno dell'economia reale e per garantire la tenuta sociale del paese". Lo dichiara il ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli dopo il Cdm tenutosi questa mattina. (ANSA).