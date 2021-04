Jacqueline Hoyt scriverà la serie su Audrey Hepburn

ROMA, 14 APR - Jacqueline Hoyt (sceneggiatrice, tra le altre, di The Good Wife, The Leftovers, CSI e di The Underground Railroad, la nuova serie di Barry Jenkins) firmerà la serie sulla vita di Audrey Hepburn, tratta da un soggetto scritto dal figlio dell'attrice, Luca Dotti, con Luigi Spinola che Wildside, società del gruppo Fremantle, sta sviluppando. I produttori esecutivi sono Mario Gianani, CEO di Wildside, del gruppo Fremantle; Lorenzo Gangarossa con Ludovica Damiani; Luca Dotti e Luigi Spinola. Nello scrivere quello che è stato un bestseller, Audrey At Home, Luca e Luigi hanno svelato aspetti inediti della personalità e della vita della grande attrice andando oltre l'interprete, madre e filantropa. Andrea Scrosati, COO di Fremantle ha dichiarato: "Per Audrey il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di produrre un contenuto nato a livello locale ma rivolto a una platea mondiale. Credo che il team creativo riunito dalla Wildside e il progetto stesso abbiano le caratteristiche ideali perché questo accada". (ANSA).