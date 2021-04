Fonti, Franco propone a Cdm 40 mld di scostamento

ROMA, 14 APR - Il ministro dell'Economia Daniele Franco, a quanto si apprende, ha proposto in Consiglio dei ministri un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. La discussione tra i ministri sarebbe ora in corso, sia sulla cifra complessiva, che potrebbe dunque variare, sia sulla sua ripartizione in vista delle nuove misure di sostegno all'economia. (ANSA).