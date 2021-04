Covid: Fi incontra imprese, serve calendario riaperture

ROMA, 14 APR - "Le attività chiuse da mesi sono in grande sofferenza, molte hanno chiuso molte altre rischiano di non riaprire più. Lavorare è un diritto e il diritto alla salute deve stare sullo stesso piano del diritto al lavoro. Occorre che alle attività commerciali sia consentito di riaprire in sicurezza con un calendario delle riaperture". Lo hanno detto i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia incontrando, di fronte alla Camera dei deputati, una delegazione di TNI (Tutela Nazionale Imprese). Presenti anche i ristoratori liguri. (ANSA).