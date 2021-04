Francesco Renga, slitta a dicembre il tour teatrale

ROMA, 13 APR - In base alle disposizioni anti pandemia vigenti, slitta a dicembre l''Insieme Tour' di Francesco Renga. Queste le nuove date del tour: 1 dicembre Teatro Augusteo Napoli (recupero del 26 maggio); 4 dicembre Europauditorium Bologna (recupero del 17 maggio); 6 dicembre Teatro Verdi Firenze (recupero del 30 maggio); 7 dicembre Teatro Colosseo Torino (recupero del 14 maggio); 10 dicembre Teatro degli Arcimboldi Milano (recupero del 16 maggio); 11 dicembre Teatro Dis_Play Brescia (recupero del 21 maggio); 20 dicembre Teatro Brancaccio Roma (recupero del 28 maggio); 22 dicembre - Teatro Team Bari (recupero del 24 maggio). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it. (ANSA).