Covid: 13.447 casi e 476 vittime, tasso positività al 4,4%

ROMA, 13 APR - Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute mentre l'incremento delle vittime in un giorno è di 476, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 115.088. Il tasso di positività, con 304.990 test tra tamponi molecolari e antigenici, scende al 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%. Tornano anche a calare i ricoveri nelle terapie intensive: sono 3.526 i pazienti in rianimazione per Covid, 67 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 242. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri (ANSA).