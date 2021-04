Covid:Azienda Zero del Veneto blocca mascherine in magazzino

PADOVA, 13 APR - Azienda Zero del Veneto ha provveduto al blocco delle mascherine di protezione stoccate presso il proprio magazzino: a darne notizia oggi è la stessa struttura amministrativa unica del sistema delle Ulss regionali. La decisione si riferisce al decreto di sequestro notificato dalla Guardia di Finanza di Gorizia ed emesso dalla Procura nell'inchiesta sui prodotti ritenuti non idonei. Si tratta di mascherine Ffp2 e Ffp3 acquistate dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e consegnate alle Regioni nel corso della pandemia. Azienda Zero del Veneto ha dato comunicazione del blocco alle Ulss e del conseguente divieto di utilizzo dei dispositivi eventualmente in giacenza presso i magazzini, sia aziendali che nelle rsa. I dispositivi interessati, viene precisato, saranno ritirati a cura di Azienda Zero e messi a disposizione delle autorità competenti. (ANSA).