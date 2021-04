Covid: Gelmini, Draghi è il primo a sostenere riaperture

ROMA, 13 APR - Il presidente del Consiglio Mario Draghi "è il primo che dice 'riapriamo'. Ma non dobbiamo riaprire per avere qualche voto in più, dobbiamo riaprire in sicurezza senza poi essere costretti a richiudere". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Tgcom24 ribadendo che non "dobbiamo farci prendere da un eccesso di fretta" anche se le riaperture vanno fatte "nel più breve tempo possibile". Maggio, ha aggiunto, "sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche" (ANSA).