Covid: Israele riapre per gruppi di turisti vaccinati

TEL AVIV, 13 APR - Dal 23 maggio prossimo Israele consentirà l'ingresso nel paese di gruppi di turisti: il primo passo alla riapertura del Paese ai non cittadini. Lo hanno annunciato il ministro del turismo Orit Farkash-Hacohen e quello della sanità Yuli Edelstein che hanno raggiunto un accordo in questo senso. Le scelta di favorire i gruppi è stata spiegata con il fatto che questi sono più controllabili. Ai turisti sarà chiesto oltre la vaccinazione un tampone negativo prima della partenza e all'arrivo in Israele e anche un test sierologico che dimostri la presenza di anticorpi. I due ministri hanno detto che il governo continuerà a trattare con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei vaccini in modo da evitare il test sierologico. (ANSA).