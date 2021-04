A Joshua Wong 4 mesi carcere per proteste Hong Kong 2019

PECHINO, 13 APR - Joshua Wong è stato condannato a 4 mesi di carcere per una manifestazione non autorizzata tenuta a Hong Kong a ottobre 2019 e per la violazione della legge contro l'uso della maschera nelle proteste. Wong, 24 anni e volto noto degli attivisti pro-democrazia dell'ex colonia, è tra le 47 persone accusate della violazione della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sulla città. L'attivista, dichiaratosi colpevole di entrambi i capi d'accusa, sta scontando una condanna a 13 mesi e mezzo di carcere, sempre a causa di una manifestazione illegale di giugno 2019, nell'ambito delle proteste anti-governtative e pro-riforme. (ANSA).