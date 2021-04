Covid: M5S, governo acceleri su scostamento e indennizzi

ROMA, 13 APR - "Chiediamo al Governo di accelerare con il nuovo scostamento di bilancio e di erogare indennizzi adeguati e immediati sui conti correnti di ristoratori, partite Iva, autonomi, commercianti e di tutte le categorie che stanno pagando sulla propria pelle gli inevitabili effetti delle restrizioni introdotte per contenere il contagio". Lo affermano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio e Finanze alla Camera. "Già è stato perso troppo tempo, occorre dare in tempi rapidi le risposte che i cittadini chiedono. Ci sono milioni di famiglie italiane in difficoltà: è prioritario intervenire subito". (ANSA).