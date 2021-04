Zaki: Boschi (Iv), sua vicenda non ha colore politico

ROMA, 13 APR - "La battaglia per la libertà di Patrick Zaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cittadinanza italiana, possiamo dare una svolta a questa assurda vicenda. Facciamo tornare in Italia Patrick e la sua famiglia". Lo afferma Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. (ANSA).