Maltempo: a Trieste raffiche di bora sfiorano i 100 km orari

TRIESTE, 13 APR - Raffiche di Bora fino a quasi 100 km orari sono state registrate questa mattina a Trieste. Alle 7, secondo le rilevazioni dell'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, la velocità massima del vento ha raggiunto i 98 km orari. Secondo le previsioni meteo, già nel pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. In Friuli Venezia Giulia è in corso da ieri un'allerta meteo di color 'giallo' per rischio idrogeologico con piogge intense. Nella notte, informa la Protezione civile attraverso i canali social, sono stati chiusi i guadi sul fiume Meduna a Murlis e Rauscedo nel pordenonese. Nell'area di Trieste, a Muggia, è invece in corso un intervento di recupero da parte dei Vigili del Fuoco per il recupero e la messa in sicurezza di un'imbarcazione alla deriva. (ANSA).