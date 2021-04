Incastrò collega con droga, arrestato comandante vigili

MILANO, 13 APR - Dopo aver vinto il concorso di ufficiale al Comando di Polizia locale del Comune di Corbetta (Milano) non aveva superato il periodo di prova anche per il parere negativo del comandante Lia Vismara ed era tornato a fare l'agente nella polizia di Milano. Per vendetta quindi avrebbe fatto mettere a gennaio, tramite un complice, nell'auto del comandante dei vigili di Corbetta, alcune dosi di cocaina. Per questo motivo è stato arrestato oggi all'alba dalla polizia di Stato, Salvatore Furci, ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio (Milano). Con lui in manette è finito un albanese, Mariglen Memushim, ritenuto l'uomo che ha messo la droga nella macchina e che aveva fatto la soffiata via telefono ai carabinieri. Le accuse per tutti e due sono di calunnia aggravata e detenzione di stupefacenti. (ANSA).