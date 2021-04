Neve torna a bassa quota in Alto Adige

BOLZANO, 13 APR - In Alto Adige la neve è tornata anche a bassa quota. I pendii della conca di Bolzano, questa mattina, sono innevati fino a circa 500 metri di quota. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca. La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso e precipitazioni residue. Con il passare delle ore dalla Val Venosta arriveranno schiarite grazie al foehn. Le temperature massime restano comunque basse, tra 4 gradi a Vipiteno e 13 a Bolzano. Solo venerdì il vento sarà in attenuazione e le temperature in aumento. (ANSA).