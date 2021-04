Cantieri autostrade: macchinario rotto, tilt traffico Genova

GENOVA, 13 MAR - Traffico a ponente di Genova nel caos per la mancata riapertura del tratto tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, sulla A10 Genova-Ventimiglia, a causa della rottura di un macchinario usato per stendere l'asfalto. I mezzi pesanti sono costretti ad attraversare la città appesantendo il traffico ordinario. Per mitigare la situazione sono stati chiusi i varchi portuali. (ANSA).