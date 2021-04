Recuperate a Genova opere in marmo rubate in chiesa a Napoli

NAPOLI, 12 APR - Erano state messe in vendita da una nota casa d'asta genovese, su incarico di un antiquario della Capitale, le due lesene in marmo policromo del Settecento trafugate nel 1991 dall'altare maggiore della Chiesa partenopea di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli che, coordinati dalla Procura di Genova, hanno anche identificato l'antiquario. Alle 10,30 di domani le opere recuperate dai militari saranno consegnate dal comandante del Nucleo, il maggiore Giampaolo Brasili, nelle mani del direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Napoli Adolfo Russo. Fondamentale, per l'individuazione, è risultata la comparazione delle immagini delle lesene con quelle memorizzate nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", il più grande database di opere d'arte rubate al mondo, gestito dal Comando del Nucleo TPC. Dopo il sequestro, le opere sono state sottoposte a un esame tecnico eseguito da un funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli il quale ha confermato che si trattava proprio delle due lesene rubate. (ANSA).