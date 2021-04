Sit-in IoApro:Bernini,disperazione non giustifica violenza

ROMA, 12 APR - "Massima comprensione per i ristoratori che manifestano civilmente per chiedere di poter tornare al più presto al lavoro, e massimo impegno per velocizzare l'arrivo di indennizzi adeguati, ma anche massima fermezza nei confronti delle frange che stanno lanciando bombe carta e oggetti contro le forze di polizia. Nessuna forma di violenza, anche se dettata dalla disperazione, può essere mai tollerata, e su questo non possono esistere ambiguità o distinzioni tra le forze politiche". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).