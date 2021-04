M5s: Di Battista, sogno limite mandati per tutti i politici

ROMA, 12 APR - "La logica del pensiero di Gianroberto nasce sulla rottura della intermediazione che ha insito l'esercizio di un potere. Io sogno un paese che abbia per tutti l'impossibilità di fare più di due mandati: fidatevi di me!" . Così Alessandro Di Battista presentando #Sum. "Quando sei 'dentro' è umano pensare che la tua carriera sia quello che conta, anche a costo di scendere a compromessi con la tua coscienza e le tue idee. Questo è il punto e il pensiero di Gianroberto che coincide con il nostro pensiero di democrazia diretta". "La politica non è una professione" aggiunge. (ANSA).