La Biennale Architettura in presenza a Venezia dal 22 maggio

VENEZIA, 12 APR - Sarà allestita dal 22 maggio al 21 novembre, ai Giardini, all'Arsenale e a Forte Marghera, la 17/a Mostra Internazionale di Architettura dal titolo "How will we live together?" a cura di Hashim Sarkis, organizzata dalla Biennale di Venezia. La rassegna sarà aperta al pubblico, in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio Covid. Nell'epoca di pandemia da Covid, secondo Sarkis, la domanda posta dalla Biennale con la Mostra di Architettura diventa ancora più rilevante ed appropriata "seppure in qualche modo ironica, visto l'isolamento imposto". L'esposizione - presentata dal direttore e dal presidente della Biennale, Roberto Cicutto - comprende opere di 112 partecipanti provenienti da 46 Paesi con una maggiore rappresentanza da Africa, America Latina e Asia e con uguale rappresentanza di uomini e donne. (ANSA).