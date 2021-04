Sit in IoApro: 13 identificati,manifestanti preparano corteo

ROMA, 12 APR - Tredici persone dirette al sit in organizzato da IoApro sono state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate. Secondo quanto si apprende provenivano dalla Sicilia. Intanto è cambiato il programma degli organizzatori: avrebbero scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi dare vita ad un corteo verso Montecitorio. Sia il sit in che il corteo non sono autorizzati. (ANSA).