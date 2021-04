Uccide moglie figlio e padroni di casa, 83enne resta grave

TORINO, 12 APR - Sono gravi, ma stabili, le condizioni di Renzo Tarabella, 83 anni, il pensionato che sabato sera a Rivarolo Canavese (Torino) ha ucciso la moglie Maria Grazia Valovatto, 79, e il figlio Wilson di 51, disabile psichiatrico. Poi ha ucciso i vicini di casa, proprietari dell'alloggio al quinto pianto del condominio 'Raffaello', in corso Italia: Osvaldo Dighera, 74 anni, e la moglie Liliana Heidempergher, 70. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha rivolto la pistola contro se stesso e si è sparato al volto. Il proiettile, però, non ha leso organi vitali. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove i medici, ieri mattina, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato circa tre ore. Ora è intubato e in prognosi riservata. (ANSA).