++ Vaccini: Salvini, Ue disastro, decida su Sputnik ++

MILANO, 12 APR - "Aver superato 2 milioni di vaccini in Lombardia nonostante i ritardi nella fornitura e i disastri dell'Europa è motivo di orgoglio" il segretario della Lega Matteo Salvino lo ha detto dopo la sua visita all'area ex Expo dove sta sorgendo il Milano Innovativ District chiedendo a Bruxelles di decidere sul via libera allo Sputnik "che è usato in 60 Paesi. Mi domando quanto dobbiamo aspettare per un sì o un no - ha aggiunto - Mi auguro che Ema lo dica in fretta". . (ANSA).