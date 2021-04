Pechino 2022: Blinken, prematuro parlare di boicottaggio

NEW YORK, 11 APR - E' "prematuro" parlare di un boicottaggio delle Olimpiadi di Pechino del 2022 per il trattamento degli uiguri. Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un'intervista a Nbc. "Quello su cui siamo concentrati è consultarci con i nostri alleati e partner", aggiunge Blinken. (ANSA).