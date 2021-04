Germania: Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu

BERLINO, 11 APR - Markus Soeder, leader della Csu e governatore della Baviera, intende candidarsi alla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre, raggiungendo nella corsa il presidente del partito di Angela Merkel, Armin Laschet. Lo riferiscono fonti del partito. "Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti", ha dichiarato, secondo le stesse fonti, in una riunione a porte chiuse dei vertici del gruppo parlamentare Cdu-Csu. (ANSA).