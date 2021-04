Temporali, allerta arancione da Portofino alla Toscana

GENOVA, 11 APR - Allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali da Portofino al confine con la Toscana. La perturbazione interessa, quindi, buona parte del centro e del levante della regione dalla mezzanotte alle 15 di domani, poi fino alle 17 sarà gialla. L'altra metà della zona centrale della Liguria sarà in allerta giallo fin dalla mezzanotte, mentre l'area di ponente non sarà interassata dalle piogge. Le precipitazioni hanno interessato già la Liguria tra ieri e oggi: il suolo è quasi saturo, secondo Arpal, nel centro e nel levante della regione proprio dove sono attesi i quantitativi più significativi di pioggia da questa notte con il maltempo in arrivo dalla Francia. (ANSA).