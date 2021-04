Crimi, non so se useremo Rousseau, sue pretese infondate

ROMA, 09 APR - "Le pretese economiche di Rousseau sono infondate sia nella quantificazione che nella individuazione del movimento come soggetto ritenuto obbligato. La pretesa di oltre 400 mila euro, infatti, include al suo interno, e ne è la parte preponderante arrivando a quasi 270 mila euro, le quote non versate da parte di coloro che sono fuoriusciti dal Movimento". Lo ha detto Vito Crimi ai deputati M5S. "Continueremo ad usare Rousseau per l'esercizio della democrazia diretta? La risposta non può essere sì o no per i seguenti motivi per questioni che sono ancora in fase di definizione", ha sottolineato. (ANSA).