Crimi, quote affinché M5S autonomo organizzativamente

ROMA, 09 APR - "Con il Comitato di Garanzia, in accordo con il tesoriere e sentiti i vostri capigruppo, abbiamo valutato di modificare radicalmente il meccanismo di rendicontazione e restituzione in modo da semplificarlo, da una parte, e così da rendere il Movimento in grado di diventare soggetto autonomo organizzativamente, che possa interfacciarsi direttamente anche con la piattaforma tecnologica." Lo ha detto Vito Crimi ai senatori M5S. "L'obiettivo è dare al Movimento 5 Stelle una disponibilità economica che consenta, complessivamente, di sostenere direttamente le spese per una piattaforma tecnologica per la democrazia diretta", ha aggiunto. (ANSA).