Filippo: Mattarella,da lui esemplare dedizione a Corona e Uk

ROMA, 09 APR - "Appresa la notizia della scomparsa di Sua Altezza Reale il Principe Filippo di Edimburgo desidero porgere a Vostra Maestà, alla Famiglia Reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali". Inizia così il messaggio di cordoglio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Elisabetta II per la morte del principe consorte. "E' vivo in una moltitudine di persone in tutto il mondo - prosegue - il ricordo di una figura che per oltre settant'anni ha offerto con esemplare dedizione il proprio servizio alla Corona ed al Regno Unito, accompagnando l'evoluzione del suo paese con spirito aperto e innovativo. In occasione delle sue visite in Italia - ricorda il capo dello Stato - il Principe Filippo ha sempre mostrato sincera amicizia nei confronti del popolo italiano, che serba un grato ricordo della sua profonda ammirazione per il patrimonio artistico e culturale del belpaese. Voglia accogliere, Maestà, le espressioni del mio partecipe cordoglio e i sensi della mia personale considerazione", conclude Mattarella. (ANSA).