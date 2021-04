Governo: Letta, con Lega lavoriamo insieme per Draghi

ROMA, 09 APR - "Con la Lega andremo a elezioni su fronti contrapposti, ma in questo momento sosteniamo Draghi e lavoriamo insieme per il successo del governo, per far uscire l'Italia dalla pandemia, con le vaccinazioni e la ripresa economica". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo l'incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. (ANSA).