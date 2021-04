Covid: Salvini, nessun ricatto ma aprire dove è possibile

ROMA, 09 APR - "I dati (dei contagi, ndr) per fortuna sono in progressivo miglioramento, quindi senza forzare come leggo su qualche giornale, minacciare o addirittura ricattare, riaprire tutte le attività economiche, sportive, sociali e culturali nelle zone non più a rischio è un dovere morale e civico. E sul piano vaccinale correre, correre e correre". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'incontro con il segretario del Pd, Enrico Letta. (ANSA).