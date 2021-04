M5S: oggi assemblee deputati e senatori con Crimi

ROMA, 09 APR - Doppia assemblea oggi per i parlamentari del M5S. Il capo politico Vito Crimi ha convocato per le 15:30 la riunione dei deputati e per le 21 quella dei senatori. Sul tavolo il rapporto con la piattaforma Rousseau e il nodo delle restituzioni in vista della nascita del nuovo Movimento e dopo l'ultimatum sulle pendenze arrivato ieri da Davide Casaleggio. (ANSA).