Mattarella, Polizia in prima linea, ha pagato prezzo Covid

ROMA, 09 APR - "In quest'occasione vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per la Polizia di Stato: la fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti si sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. La Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione pagando un prezzo alto, 14 vittime e 10mila contagiati sono un prezzo particolarmente pesante essere stati in prima linea a garantire sicurezza e assistenza". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel corso dell'incontro, al Quirinale, con il Capo della Polizia Lamberto Giannini e una delegazione di rappresentanti della Polizia di Stato. "Il pensiero non va solo alle 14 vittime del virus ma a quanti hanno sacrificato la vita in servizio nella Polizia. Sono ben collocati nel ricordo del Corpo e della Repubblica. E' questo un elemento che accresce ulteriormente riconoscenza da parte dei cittadini. Tutto questo è stato raffigurato nel conferimento alla bandiera della Polizia della Medaglia d'oro al merito civile che sono lieto di aver disposto il 2 marzo. Esprime questo sentimento di apprezzamento e di riconoscenza e anche questo incontro intende esprimere la riconoscenza della Repubblica alla Polizia di Stato", sottolinea il capo dello Stato. (ANSA).