Covid: compleanno in un resort, multata premier Norvegia

ROMA, 09 APR - Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa di compleanno organizzata dalla premier norvegese Erna Solberg nonostante le norme anti-coronavirus. Lo riporta il Guardian citando il capo della polizia Ole Saeverud. La primo ministro si era scusata per aver celebrato il mese scorso i suoi 60 anni con 13 membri della famiglia in un resort in montagna nonostante il limite di dieci persone imposto dal governo. (ANSA).