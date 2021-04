Avaria a sistema antincendio, nave Grimaldi ferma a Olbia

OLBIA, 09 APR - A causa di un'avaria al sistema di rilevazione degli incendi, rilevata poco prima della partenza per il porto di Livorno prevista per le 23 di ieri, la nave Cruise Europa della Grimaldi Lines ha dovuto trascorrere la notte al molo 4 del porto dell'Isola Bianca, a Olbia, con a bordo 207 passeggeri e 73 componenti dell'equipaggio, 101 auto, 24 autoarticolati e 85 semirimorchi. Il carico e i passeggeri, già imbarcati e sistemati a bordo, hanno dovuto attendere l'arrivo questa mattina alle 8 della nave Cruise Sardegna della stessa compagnia di navigazione che, una volta ultimate le operazioni di sbarco e imbarco, partirà alle 11 per il porto di Livorno. Sul Cruise Europa intanto proseguono i lavori per la risoluzione dell'avaria. (ANSA).