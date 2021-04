Carico di cocaina da 6 mln in un tir, due arresti a Cagliari

CAGLIARI, 09 APR - Stavano trasportando 20 chili di cocaina purissima, nascosti in un Tir, ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della Polizia di Stato a Cagliari. Sequestrata droga per un valore di oltre sei milioni di euro. Il blitz, condotto dagli investigatori della Squadra mobile della Questura del capoluogo, è scattato ieri. I poliziotti hanno fermato e perquisito il mezzo pesante, recuperando il carico di cocaina destinato al mercato dell'Isola. I dettagli dell'operazione antidroga saranno illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alle 11 in Questura. (ANSA).