Sparatoria in Texas, un morto e quattro feriti

WASHINGTON, 09 APR - Almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta in un'azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, in Texas, a circa 160 chilometri da Houston. La persona sospettata di aver aperto il fuoco è stata arrestata. Lo rende noto la polizia. Si tratterebbe di un dipendente della stessa azienda. Ancora sconosciuto il movente della tragedia.(ANSA).