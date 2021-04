Bankitalia: +12,5% rimesse immigrati in 2020 a 6,7 miliardi

ROMA, 08 APR - In crescita nel 2020, con un'accelerazione nell'ultimo trimestre, le rimesse inviate all'estero dagli stranieri residenti in Italia. E' quanto si ricava dalle tabelle diffuse dalla Banca d'Italia secondo cui nello scorso anno la crescita è stata del 12,5% a 6,76 miliardi di euro. Nel solo quarto trimestre le rimesse sono aumentate del 19,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 1,9 miliardi. (ANSA).