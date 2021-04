Recovery: Nicita,per Pd puntare su digitale, green e equità

ROMA, 08 APR - "Oggi si è tenuta una segreteria concentrata sul Recovery plan, abbiamo analizzato le principali conclusioni delle commissioni parlamentari. C'è il pieno impegno Pd su tre idee principali, tre transizioni: la transizione digitale, quella sulla sostenibilità ambientale e sull'equità. La nostra proposta al Governo sarà rendere concrete le misure che riguardano l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Pensiamo a vincoli per le aziende per assumere donne e giovani e vincoli precisi per il Sud per colmare il divario digitale"". Lo ha detto Antonio Nicita, della segreteria Pd, parlando con i giornalisti all'uscita dal Nazareno. (ANSA).