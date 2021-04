Un decesso e 124 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 08 APR - Un decesso, 124 nuovi casi e 152 ricoveri: sono i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 76 tamponi pcr su 1.270 effettuati e 48 test antigenici su 10.429 eseguiti. Continua a calare il numero dei ricoveri, sceso in un giorno da 162 a 152, ma tornano a salire i pazienti covid in terapia intensiva (da 22 a 24). Attualmente 3266 altoatesini sono in quarantena. (ANSA).