Covid: picco di ricoveri in Puglia, occupato 54% posti letto

BARI, 08 APR - In Puglia è stato toccato un nuovo picco di occupazione dei posti letto Covid in area "Medica", cioè nei reparti di Malattie infettive e pneumologia. Secondo il report di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, il 54% dei posti è pieno, 14 punti percentuali oltre la soglia critica e dieci punti sopra la media nazionale (che è del 44%). Situazione complicata anche nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione sale al 46%, 16 punti oltre il limite del 30% fissato dal ministero della Salute (in Italia è del 40%). (ANSA).