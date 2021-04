Incontro tra Letta e l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling

ROMA, 07 APR - Incontro tra l'ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling e il segretario del Pd Enrico Letta. A farlo sapere è lo stesso Elbling che su Twitter posta una foto insieme e scrive: "Grazie Enrico Letta per lo scambio sul quadro politico in Italia e Germania. La conferenza sul futuro dell'Ue è un'occasione importante per le riforme nell'Unione Europea". (ANSA).