Draghi atteso a Barcellona il 18 giugno, incontrerà Sánchez

MADRID, 07 APR - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso a Barcellona tra due mesi per un incontro in agenda con il premier spagnolo Pedro Sánchez venerdì 18 giugno, in occasione della XVIII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. Lo anticipa il quotidiano La Vanguardia. L'ultima riunione bilaterale di massimo livello tra i due Paesi si è tenuta lo scorso ottobre a Roma: in quel caso fu Giuseppe Conte, allora primo ministro italiano, a ricevere la delegazione del governo spagnolo, guidata da Pedro Sánchez. Furono presenti anche i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio e Arancha González Laya, e i ministri dell'Ambiente, Sergio Costa e Teresa Ribera. (ANSA).