Copasir: La Russa, presidenza spetta a opposizione

ROMA, 07 APR - "I Presidenti di Camera e Senato non possono costringere alle dimissioni il presidente del Copasir ma hanno detto che la legge non ammette discussione e che la presidenza spetta all'opposizione. Avrebbero, però, potuto esercitare più chiaramente il potere di indirizzo e chiedere le sue dimissioni. Ora ci aspettiamo che tutti i Gruppi parlamentari, a partire dagli amici della Lega assieme ai quali vogliamo continuare a combattere tante comuni battaglie, dopo una lecita riflessione, capiscano che non si può a tutti i costi "difendere" ruoli, poltrone e posizioni ma bisogna, quando ci sono delle regole, rispettarle". Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia. (ANSA).