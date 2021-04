Sanità:Fratoianni, grazie ai medici, ma servono più fondi

ROMA, 07 APR - "Oggi è la Giornata Mondiale della Salute. Non potremo mai ringraziare abbastanza, e non smetteremo di farlo, i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario per l'impegno, la dedizione e la professionalità che hanno dimostrato, ogni giorno, in questo anno terribile. Ma deve essere chiaro, i ringraziamenti non bastano". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Servono più fondi, servono più risorse. La pandemia - prosegue il leader di SI - ha ricordato con crudeltà quanto sia necessaria una sanità pubblica e di qualità, accessibile e diffusa sul territorio, nonostante i privatizzatori da salotto continuino a sostenere il contrario. Vediamo ogni giorno cosa significa aver messo la ricerca, lo sviluppo e la produzione del vaccino - conclude Fratoianni - nelle mani dei privati. Si dovrebbe fare in modo di imparare la lezione." (ANSA).